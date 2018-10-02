Shoxrux - JONONIM
|Ijrochi:
|Shoxrux
|Janr:
|Rep
|Yuklab olindi:
|3 001
|Hajmi:
|3.50 MB
|Davomiyligi:
|03:45
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|02-10-2018
Qo'shiq haqida
Shoxruxning «JONONIM» qo'shig'i. Janri: Rep; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:45, sifati 128 kbps, saytga 2018-yil 2-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 3 001 marta tinglangan. Shoxrux ijrosida saytda jami 146 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Sani har kun korgim keladi (Hayolimdasan)», «ADO», «Endi begona (2020)».
Shoxrux - JONONIM qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.