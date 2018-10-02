Shoxrux - JONONIM

Shoxrux — JONONIM
Ijrochi: Shoxrux
Janr: Rep
Yuklab olindi: 3 001
Hajmi: 3.50 MB
Davomiyligi: 03:45
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 02-10-2018
Skachat

Qo'shiq haqida

Shoxruxning «JONONIM» qo'shig'i. Janri: Rep; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:45, sifati 128 kbps, saytga 2018-yil 2-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 3 001 marta tinglangan. Shoxrux ijrosida saytda jami 146 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Sani har kun korgim keladi (Hayolimdasan)», «ADO», «Endi begona (2020)».

Shoxrux - JONONIM qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Rep» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00