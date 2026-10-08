Shohruhxon Urunbayev - Qachonlardir
|Ijrochi:
|Shohruhxon Urunbayev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|7.27 MB
|Davomiyligi:
|03:57
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|08-10-2026
Qo'shiq haqida
«Qachonlardir» qo'shig'ini Shohruhxon Urunbayev ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:57, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 8-oktabrda qo'shilgan. Bu Shohruhxon Urunbayevning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Shohruhxon Urunbayev - Qachonlardir qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.