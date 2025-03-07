Shohruhxon - Salomaleykum Sevgi (Abizade remix)
|Ijrochi:
|Shohruhxon
|Janrlar:
|Remikslar, Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|1 116
|Hajmi:
|4.58 MB
|Davomiyligi:
|01:58
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|07-03-2025
Qo'shiq haqida
Shohruhxonning «Salomaleykum Sevgi (Abizade remix)» (remiks). Janri: Remikslar; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 1:58, sifati 128 kbps, saytga 2025-yil 7-martda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 116 marta tinglangan. Shohruhxon ijrosida saytda jami 257 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Mohitabonim», «Qora ko’zlar mani hayron ayladi», «Atirgullar».
Shohruhxon - Salomaleykum Sevgi (Abizade remix) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.