Shohruhxon - Salomaleykum Sevgi (Abizade remix)

Shohruhxon — Salomaleykum Sevgi (Abizade remix)
Ijrochi: Shohruhxon
Janrlar: Remikslar, Pop musiqa
Yuklab olindi: 1 116
Hajmi: 4.58 MB
Davomiyligi: 01:58
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 07-03-2025
Skachat

Qo'shiq haqida

Shohruhxonning «Salomaleykum Sevgi (Abizade remix)» (remiks). Janri: Remikslar; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 1:58, sifati 128 kbps, saytga 2025-yil 7-martda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 116 marta tinglangan. Shohruhxon ijrosida saytda jami 257 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Mohitabonim», «Qora ko’zlar mani hayron ayladi», «Atirgullar».

Shohruhxon - Salomaleykum Sevgi (Abizade remix) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Remikslar» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00