Shoxrux - Этот бит (DJ Ziko Remix)
|Ijrochi:
|Shoxrux
|Janrlar:
|Remikslar, Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|161
|Hajmi:
|7.55 MB
|Davomiyligi:
|03:16
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|10-08-2016
Qo'shiq haqida
«Этот бит (DJ Ziko Remix)» (remiks) qo'shig'ini Shoxrux ijro etgan. Janri: Remikslar; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:16, sifati 128 kbps, saytga 2016-yil 10-avgustda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 161 marta tinglangan. Shoxrux ijrosida saytda jami 146 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Sani har kun korgim keladi (Hayolimdasan)», «ADO», «Endi begona (2020)».
Shoxrux - Этот бит (DJ Ziko Remix) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.