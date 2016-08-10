Shoxrux - Этот бит (DJ Ziko Remix)

Shoxrux — Этот бит (DJ Ziko Remix)
Ijrochi: Shoxrux
Janrlar: Remikslar, Pop musiqa
Yuklab olindi: 161
Hajmi: 7.55 MB
Davomiyligi: 03:16
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 10-08-2016
Skachat

Qo'shiq haqida

«Этот бит (DJ Ziko Remix)» (remiks) qo'shig'ini Shoxrux ijro etgan. Janri: Remikslar; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:16, sifati 128 kbps, saytga 2016-yil 10-avgustda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 161 marta tinglangan. Shoxrux ijrosida saytda jami 146 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Sani har kun korgim keladi (Hayolimdasan)», «ADO», «Endi begona (2020)».

Shoxrux - Этот бит (DJ Ziko Remix) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Remikslar» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00