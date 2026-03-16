Sherzodbek Sultonov - Iltijo
|Ijrochi:
|Sherzodbek Sultonov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|19
|Hajmi:
|7.01 MB
|Davomiyligi:
|03:49
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|16-03-2026
Qo'shiq haqida
«Iltijo» qo'shig'ini Sherzodbek Sultonov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:49, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 16-martda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 19 marta tinglangan.
Sherzodbek Sultonov - Iltijo qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.