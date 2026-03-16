Sherzodbek Sultonov - Iltijo

Sherzodbek Sultonov — Iltijo
Ijrochi: Sherzodbek Sultonov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 19
Hajmi: 7.01 MB
Davomiyligi: 03:49
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 16-03-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Iltijo» qo'shig'ini Sherzodbek Sultonov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:49, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 16-martda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 19 marta tinglangan.

Sherzodbek Sultonov - Iltijo qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00