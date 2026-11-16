Sherzod Muhammadjonov - Sog’indim
|Ijrochi:
|Sherzod Muhammadjonov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|6.7 MB
|Davomiyligi:
|03:38
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|16-11-2026
Qo'shiq haqida
«Sog’indim» — Sherzod Muhammadjonov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:38, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 16-noyabrda qo'shilgan. Bu Sherzod Muhammadjonovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Sherzod Muhammadjonov - Sog’indim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.