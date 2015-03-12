Sherzod Ergashev - Otajonim
|Ijrochi:
|Sherzod Ergashev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|485
|Hajmi:
|9.44 MB
|Davomiyligi:
|04:05
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|12-03-2015
Qo'shiq haqida
Sherzod Ergashevning «Otajonim» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:05, sifati 128 kbps, saytga 2015-yil 12-martda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 485 marta tinglangan. Sherzod Ergashev ijrosida saytda jami 21 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Sevgi», «Qizim», «Biz bir mahallar».
Sherzod Ergashev - Otajonim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.