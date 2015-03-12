Sherzod Ergashev - Otajonim

Sherzod Ergashev — Otajonim
Ijrochi: Sherzod Ergashev
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 485
Hajmi: 9.44 MB
Davomiyligi: 04:05
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 12-03-2015
Skachat

Qo'shiq haqida

Sherzod Ergashevning «Otajonim» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:05, sifati 128 kbps, saytga 2015-yil 12-martda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 485 marta tinglangan. Sherzod Ergashev ijrosida saytda jami 21 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Sevgi», «Qizim», «Biz bir mahallar».

Sherzod Ergashev - Otajonim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00