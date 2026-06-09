Sherali Abdullayev - Do'stlarni eslab turing
|Ijrochi:
|Sherali Abdullayev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|1
|Hajmi:
|6.98 MB
|Davomiyligi:
|03:47
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|09-06-2026
Qo'shiq haqida
«Do'stlarni eslab turing» qo'shig'ini Sherali Abdullayev ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:47, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 9-iyunda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 marta tinglangan. Sherali Abdullayev ijrosida saytda jami 7 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Sotarkan bir kun», «Ketaman yoningdan», «Iftorlik qilaylik do'stim». Bu Sherali Abdullayevning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Sherali Abdullayev - Do'stlarni eslab turing qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.