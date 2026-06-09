Sherali Abdullayev - Do'stlarni eslab turing

Sherali Abdullayev — Do'stlarni eslab turing
Ijrochi: Sherali Abdullayev
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 1
Hajmi: 6.98 MB
Davomiyligi: 03:47
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 09-06-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Do'stlarni eslab turing» qo'shig'ini Sherali Abdullayev ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:47, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 9-iyunda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 marta tinglangan. Sherali Abdullayev ijrosida saytda jami 7 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Sotarkan bir kun», «Ketaman yoningdan», «Iftorlik qilaylik do'stim». Bu Sherali Abdullayevning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Sherali Abdullayev - Do'stlarni eslab turing qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00