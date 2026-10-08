Shaxzod Shodmonov - Onamdayin bo'lolmaydi
|Ijrochi:
|Shaxzod Shodmonov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|6.06 MB
|Davomiyligi:
|03:17
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|08-10-2026
Qo'shiq haqida
Shaxzod Shodmonovning «Onamdayin bo'lolmaydi» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:17, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 8-oktabrda qo'shilgan. Bu Shaxzod Shodmonovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Shaxzod Shodmonov - Onamdayin bo'lolmaydi qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.