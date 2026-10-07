Shaxrudiy Janoblari - Sevish uchun kelganman

Shaxrudiy Janoblari — Sevish uchun kelganman
Ijrochi: Shaxrudiy Janoblari
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 8.75 MB
Davomiyligi: 04:46
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 07-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

Shaxrudiy Janoblarining «Sevish uchun kelganman» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:46, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 7-oktabrda qo'shilgan. Bu Shaxrudiy Janoblarining saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Shaxrudiy Janoblari - Sevish uchun kelganman qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00