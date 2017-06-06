Shahzoda - Учкудук
|Ijrochi:
|Shahzoda
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|1 708
|Hajmi:
|3.03 MB
|Davomiyligi:
|03:45
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|06-06-2017
Qo'shiq haqida
«Учкудук» qo'shig'ini Shahzoda ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:45, sifati 128 kbps, saytga 2017-yil 6-iyunda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 708 marta tinglangan. Shahzoda ijrosida saytda jami 434 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Ket», «Balki bu taqdir ishi», «Afsuslardan charchadim hayot (Tilayman)».
Shahzoda - Учкудук qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.