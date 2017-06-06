Shahzoda - Учкудук

Shahzoda — Учкудук
Ijrochi: Shahzoda
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 1 708
Hajmi: 3.03 MB
Davomiyligi: 03:45
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 06-06-2017
Skachat

Qo'shiq haqida

«Учкудук» qo'shig'ini Shahzoda ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:45, sifati 128 kbps, saytga 2017-yil 6-iyunda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 708 marta tinglangan. Shahzoda ijrosida saytda jami 434 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Ket», «Balki bu taqdir ishi», «Afsuslardan charchadim hayot (Tilayman)».

Shahzoda - Учкудук qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00