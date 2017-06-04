Shahzoda - Нет в мире
|Ijrochi:
|Shahzoda
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|1 388
|Hajmi:
|3.48 MB
|Davomiyligi:
|03:45
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|04-06-2017
Qo'shiq haqida
«Нет в мире» — Shahzoda ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:45, sifati 128 kbps, saytga 2017-yil 4-iyunda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 388 marta tinglangan. Shahzoda ijrosida saytda jami 434 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Ket», «Balki bu taqdir ishi», «Afsuslardan charchadim hayot (Tilayman)».
Shahzoda - Нет в мире qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.