Shahrizoda - Sen ketding
|Ijrochi:
|Shahrizoda
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|233
|Hajmi:
|8.67 MB
|Davomiyligi:
|03:45
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|26-01-2011
Qo'shiq haqida
«Sen ketding» qo'shig'ini Shahrizoda ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:45, sifati 128 kbps, saytga 2011-yil 26-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 233 marta tinglangan. Shahrizoda ijrosida saytda jami 74 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Fasli navbahor», «Saodatdir», «Rasululloh keladur».
Shahrizoda - Sen ketding qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.