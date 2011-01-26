Shahrizoda - Sen ketding

Shahrizoda — Sen ketding
Ijrochi: Shahrizoda
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 233
Hajmi: 8.67 MB
Davomiyligi: 03:45
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 26-01-2011
Skachat

Qo'shiq haqida

«Sen ketding» qo'shig'ini Shahrizoda ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:45, sifati 128 kbps, saytga 2011-yil 26-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 233 marta tinglangan. Shahrizoda ijrosida saytda jami 74 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Fasli navbahor», «Saodatdir», «Rasululloh keladur».

Shahrizoda - Sen ketding qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00