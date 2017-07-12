Shadisha - Rough (DJ Danila West Hollywood Remix)
|Ijrochi:
|Shadisha
|Janrlar:
|Remikslar, Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|155
|Hajmi:
|15.65 MB
|Davomiyligi:
|06:48
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|12-07-2017
Qo'shiq haqida
Shadishaning «Rough (DJ Danila West Hollywood Remix)» (remiks). Janri: Remikslar; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 6:48, sifati 128 kbps, saytga 2017-yil 12-iyulda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 155 marta tinglangan. Shadisha ijrosida saytda jami 55 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Boom boom», «Can't get you out of my head (cover Kylie Minogue)», «Thirsty faces (Original mix)».
Shadisha - Rough (DJ Danila West Hollywood Remix) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.