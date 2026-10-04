Sevdiyor Davletov - Shakarim

Sevdiyor Davletov — Shakarim
Ijrochi: Sevdiyor Davletov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 7.45 MB
Davomiyligi: 04:03
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 04-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

Sevdiyor Davletovning «Shakarim» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:03, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 4-oktabrda qo'shilgan. Bu Sevdiyor Davletovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Sevdiyor Davletov - Shakarim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00