Sevdiyor Davletov - Shakarim
|Ijrochi:
|Sevdiyor Davletov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|7.45 MB
|Davomiyligi:
|04:03
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|04-10-2026
Qo'shiq haqida
Sevdiyor Davletovning «Shakarim» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:03, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 4-oktabrda qo'shilgan. Bu Sevdiyor Davletovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Sevdiyor Davletov - Shakarim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.