ZamonaM - Yigit Nolasi
|Ijrochi:
|ZamonaM
|Janr:
|Rep
|Yuklab olindi:
|11 203
|Hajmi:
|4.39 MB
|Davomiyligi:
|04:00
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|21-02-2019
Qo'shiq haqida
ZamonaMning «Yigit Nolasi» qo'shig'i. Janri: Rep; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:00, sifati 128 kbps, saytga 2019-yil 21-fevralda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 11 203 marta tinglangan — bu ZamonaMning saytdagi eng ko'p tinglangan qo'shig'i. ZamonaM ijrosida saytda jami 27 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Cobra», «Sevgini Asra», «Qor».
ZamonaM - Yigit Nolasi qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.