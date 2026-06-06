Samandar Ergashev - Dugonangni sevayinmi

Samandar Ergashev — Dugonangni sevayinmi
Ijrochi: Samandar Ergashev
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 6.49 MB
Davomiyligi: 03:31
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 06-06-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Dugonangni sevayinmi» qo'shig'ini Samandar Ergashev ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:31, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 6-iyunda qo'shilgan.

Samandar Ergashev - Dugonangni sevayinmi qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00