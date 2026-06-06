Samandar Ergashev - Dugonangni sevayinmi
|Ijrochi:
|Samandar Ergashev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|6.49 MB
|Davomiyligi:
|03:31
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|06-06-2026
Qo'shiq haqida
«Dugonangni sevayinmi» qo'shig'ini Samandar Ergashev ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:31, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 6-iyunda qo'shilgan.
Samandar Ergashev - Dugonangni sevayinmi qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.