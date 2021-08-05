Saira - Dansoz (cover Serdar Ortac)

Saira — Dansoz (cover Serdar Ortac)
Ijrochi: Saira
Janrlar: Kaver versiyalar, Pop musiqa
Yuklab olindi: 233
Hajmi: 4.85 MB
Davomiyligi: 02:05
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 05-08-2021
Skachat

Qo'shiq haqida

«Dansoz (cover Serdar Ortac)» (kover versiya) qo'shig'ini Saira ijro etgan. Janri: Kaver versiyalar; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:05, sifati 128 kbps, saytga 2021-yil 5-avgustda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 233 marta tinglangan. Saira ijrosida saytda jami 39 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Bezori», «Kelmaysan», «Bilib bilmay sevib qoldim».

Saira - Dansoz (cover Serdar Ortac) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Kaver versiyalar» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00