Saira - Dansoz (cover Serdar Ortac)
|Ijrochi:
|Saira
|Janrlar:
|Kaver versiyalar, Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|233
|Hajmi:
|4.85 MB
|Davomiyligi:
|02:05
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|05-08-2021
Qo'shiq haqida
«Dansoz (cover Serdar Ortac)» (kover versiya) qo'shig'ini Saira ijro etgan. Janri: Kaver versiyalar; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:05, sifati 128 kbps, saytga 2021-yil 5-avgustda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 233 marta tinglangan. Saira ijrosida saytda jami 39 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Bezori», «Kelmaysan», «Bilib bilmay sevib qoldim».
Saira - Dansoz (cover Serdar Ortac) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.