Babymohi - Dansoz (COVER)
|Ijrochi:
|Babymohi
|Janrlar:
|Kaver versiyalar, Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|5 146
|Hajmi:
|2.92 MB
|Davomiyligi:
|02:05
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|31-07-2021
Qo'shiq haqida
«Dansoz (COVER)» — Babymohi ijrosidagi kover versiya. Janri: Kaver versiyalar; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:05, sifati 128 kbps, saytga 2021-yil 31-iyulda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 5 146 marta tinglangan. Babymohi ijrosida saytda jami 50 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «DUDU (Cover Turkcha)», «Cennetten cicek (Cover Turkcha)», «Mesafe (Cover)».
Babymohi - Dansoz (COVER) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.