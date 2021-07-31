Babymohi - Dansoz (COVER)

Babymohi — Dansoz (COVER)
Ijrochi: Babymohi
Janrlar: Kaver versiyalar, Pop musiqa
Yuklab olindi: 5 146
Hajmi: 2.92 MB
Davomiyligi: 02:05
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 31-07-2021
Skachat

Qo'shiq haqida

«Dansoz (COVER)» — Babymohi ijrosidagi kover versiya. Janri: Kaver versiyalar; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:05, sifati 128 kbps, saytga 2021-yil 31-iyulda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 5 146 marta tinglangan. Babymohi ijrosida saytda jami 50 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «DUDU (Cover Turkcha)», «Cennetten cicek (Cover Turkcha)», «Mesafe (Cover)».

Babymohi - Dansoz (COVER) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Kaver versiyalar» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00