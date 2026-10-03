Saidahmad Umarov - Yo'l bo'lsin

Saidahmad Umarov — Yo'l bo'lsin
Ijrochi: Saidahmad Umarov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 5.61 MB
Davomiyligi: 03:03
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 03-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Yo'l bo'lsin» qo'shig'ini Saidahmad Umarov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:03, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 3-oktabrda qo'shilgan. Saidahmad Umarov ijrosida saytda jami 18 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Toshkentda yolg’izman», «Qaytma», «Bevafo». Bu Saidahmad Umarovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Saidahmad Umarov - Yo'l bo'lsin qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00