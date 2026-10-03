Saidahmad Umarov - Yo'l bo'lsin
|Ijrochi:
|Saidahmad Umarov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|5.61 MB
|Davomiyligi:
|03:03
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|03-10-2026
Qo'shiq haqida
«Yo'l bo'lsin» qo'shig'ini Saidahmad Umarov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:03, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 3-oktabrda qo'shilgan. Saidahmad Umarov ijrosida saytda jami 18 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Toshkentda yolg’izman», «Qaytma», «Bevafo». Bu Saidahmad Umarovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Saidahmad Umarov - Yo'l bo'lsin qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.