Safinur - Endi sevmayman

Safinur — Endi sevmayman
Ijrochi: Safinur
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 5.68 MB
Davomiyligi: 03:05
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 07-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Endi sevmayman» qo'shig'ini Safinur ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:05, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 7-oktabrda qo'shilgan. Safinur ijrosida saytda jami 2 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Ko'zlaring», «Sog'indim», «Bevafo». Bu Safinurning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Safinur - Endi sevmayman qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00