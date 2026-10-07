Safinur - Endi sevmayman
|Ijrochi:
|Safinur
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|5.68 MB
|Davomiyligi:
|03:05
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|07-10-2026
Qo'shiq haqida
«Endi sevmayman» qo'shig'ini Safinur ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:05, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 7-oktabrda qo'shilgan. Safinur ijrosida saytda jami 2 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Ko'zlaring», «Sog'indim», «Bevafo». Bu Safinurning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Safinur - Endi sevmayman qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.