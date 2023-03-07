Rayhon, Alisher Uzoqov - Yodingdami
|Ijrochilar:
|Rayhon, Alisher Uzoqov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|10 234
|Hajmi:
|3.31 MB
|Davomiyligi:
|03:47
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|07-03-2023
Qo'shiq haqida
«Yodingdami» — Rayhon va Alisher Uzoqov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:47, sifati 128 kbps, saytga 2023-yil 7-martda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 10 234 marta tinglangan. Rayhon ijrosida saytda jami 197 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Bilmagandek», «Yig’lama qizaloq», «Alda».
Rayhon, Alisher Uzoqov - Yodingdami qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.