Rayhon, Alisher Uzoqov - Yodingdami

Rayhon, Alisher Uzoqov — Yodingdami
Ijrochilar: Rayhon, Alisher Uzoqov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 10 234
Hajmi: 3.31 MB
Davomiyligi: 03:47
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 07-03-2023
Skachat

Qo'shiq haqida

«Yodingdami» — Rayhon va Alisher Uzoqov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:47, sifati 128 kbps, saytga 2023-yil 7-martda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 10 234 marta tinglangan. Rayhon ijrosida saytda jami 197 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Bilmagandek», «Yig’lama qizaloq», «Alda».

Rayhon, Alisher Uzoqov - Yodingdami qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00