Ra'no Sharipova - Muhabbat
|Ijrochi:
|Ra'no Sharipova
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|6.19 MB
|Davomiyligi:
|03:21
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|20-11-2026
Qo'shiq haqida
Ra'no Sharipovaning «Muhabbat» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:21, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 20-noyabrda qo'shilgan. Bu Ra'no Sharipovaning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Ra'no Sharipova - Muhabbat qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.