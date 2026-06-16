Qilichbek Madaliyev - Tuf-tuf

Qilichbek Madaliyev — Tuf-tuf
Ijrochi: Qilichbek Madaliyev
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 10
Hajmi: 5.73 MB
Davomiyligi: 03:07
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 16-06-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Tuf-tuf» — Qilichbek Madaliyev ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:07, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 16-iyunda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 10 marta tinglangan. Qilichbek Madaliyev ijrosida saytda jami 125 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Osmonda qushlar (feat. Qilichbek Madaliyev)», «Lablaring», «Sevgi-sevgi».

Qilichbek Madaliyev - Tuf-tuf qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00