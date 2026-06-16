Qilichbek Madaliyev - Tuf-tuf
|Ijrochi:
|Qilichbek Madaliyev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|10
|Hajmi:
|5.73 MB
|Davomiyligi:
|03:07
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|16-06-2026
Qo'shiq haqida
«Tuf-tuf» — Qilichbek Madaliyev ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:07, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 16-iyunda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 10 marta tinglangan. Qilichbek Madaliyev ijrosida saytda jami 125 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Osmonda qushlar (feat. Qilichbek Madaliyev)», «Lablaring», «Sevgi-sevgi».
Qilichbek Madaliyev - Tuf-tuf qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.