Palvan Atabayev - Anjir
|Ijrochi:
|Palvan Atabayev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|3.56 MB
|Davomiyligi:
|01:55
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|19-11-2026
Qo'shiq haqida
«Anjir» qo'shig'ini Palvan Atabayev ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 1:55, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 19-noyabrda qo'shilgan. Palvan Atabayev ijrosida saytda jami 2 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Barayin», «Tashlaman seni», «Gulsenem». Bu Palvan Atabayevning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Palvan Atabayev - Anjir qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.