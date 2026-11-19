Botir Qodirov - Qoshi kamonim
|Ijrochi:
|Botir Qodirov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|8.55 MB
|Davomiyligi:
|04:39
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|19-11-2026
Qo'shiq haqida
«Qoshi kamonim» — Botir Qodirov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:39, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 19-noyabrda qo'shilgan. Botir Qodirov ijrosida saytda jami 164 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Ishq», «Sevgisi yolg'onim», «Shaxnozam». Bu Botir Qodirovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Botir Qodirov - Qoshi kamonim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.