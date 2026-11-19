Ozoda Nursaidova - Singlim
|Ijrochi:
|Ozoda Nursaidova
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|8.01 MB
|Davomiyligi:
|04:21
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|19-11-2026
Qo'shiq haqida
Ozoda Nursaidovaning «Singlim» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:21, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 19-noyabrda qo'shilgan. Ozoda Nursaidova ijrosida saytda jami 217 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Alamlar», «Jichcha yomonman», «Yomg’irlarda». Bu Ozoda Nursaidovaning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Ozoda Nursaidova - Singlim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.