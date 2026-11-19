Uzmir, Mira - Alishmasdim
|Ijrochilar:
|Uzmir, Mira
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|4.91 MB
|Davomiyligi:
|02:40
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|19-11-2026
Qo'shiq haqida
«Alishmasdim» — Uzmir va Mira ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:40, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 19-noyabrda qo'shilgan. Uzmir ijrosida saytda jami 96 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Biz bandamiz», «Unutay», «Toshkentda yolg’izman». Bu Uzmirning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Uzmir, Mira - Alishmasdim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.