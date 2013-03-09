Ozodbek Nazarbekov - Kechir

Ozodbek Nazarbekov — Kechir
Ijrochi: Ozodbek Nazarbekov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 136
Hajmi: 9.03 MB
Davomiyligi: 03:55
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 09-03-2013
Skachat

Qo'shiq haqida

«Kechir» — Ozodbek Nazarbekov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:55, sifati 128 kbps, saytga 2013-yil 9-martda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 136 marta tinglangan. Ozodbek Nazarbekov ijrosida saytda jami 316 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Meni kuchliroq sev», «Bolam dema Vatanim meni», «Jananim».

Ozodbek Nazarbekov - Kechir qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00