Ozodbek Nazarbekov - Kechir
|Ijrochi:
|Ozodbek Nazarbekov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|136
|Hajmi:
|9.03 MB
|Davomiyligi:
|03:55
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|09-03-2013
Qo'shiq haqida
«Kechir» — Ozodbek Nazarbekov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:55, sifati 128 kbps, saytga 2013-yil 9-martda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 136 marta tinglangan. Ozodbek Nazarbekov ijrosida saytda jami 316 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Meni kuchliroq sev», «Bolam dema Vatanim meni», «Jananim».
Ozodbek Nazarbekov - Kechir qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.