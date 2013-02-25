Ozodbek Nazarbekov, Orolmirzo Safarov - Gar nolisak
|Ijrochilar:
|Ozodbek Nazarbekov, Orolmirzo Safarov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|568
|Hajmi:
|11.54 MB
|Davomiyligi:
|05:00
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|25-02-2013
Qo'shiq haqida
«Gar nolisak» — Ozodbek Nazarbekov va Orolmirzo Safarov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 5:00, sifati 128 kbps, saytga 2013-yil 25-fevralda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 568 marta tinglangan. Ozodbek Nazarbekov ijrosida saytda jami 316 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Meni kuchliroq sev», «Bolam dema Vatanim meni», «Jananim».
Ozodbek Nazarbekov, Orolmirzo Safarov - Gar nolisak qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.