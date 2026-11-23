Oxunjon Jumabayev - Yurak yetti yerinan yora
|Ijrochi:
|Oxunjon Jumabayev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|7.28 MB
|Davomiyligi:
|03:57
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|23-11-2026
Qo'shiq haqida
«Yurak yetti yerinan yora» qo'shig'ini Oxunjon Jumabayev ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:57, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 23-noyabrda qo'shilgan. Oxunjon Jumabayev ijrosida saytda jami 2 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Seni eslab-eslab yashayman», «Sallano», «Musofir». Bu Oxunjon Jumabayevning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Oxunjon Jumabayev - Yurak yetti yerinan yora qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.