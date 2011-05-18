Ohunjon Madaliyev - Dunyosan
|Ijrochi:
|Ohunjon Madaliyev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|253
|Hajmi:
|10.40 MB
|Davomiyligi:
|04:31
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|18-05-2011
Qo'shiq haqida
Ohunjon Madaliyevning «Dunyosan» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:31, sifati 128 kbps, saytga 2011-yil 18-mayda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 253 marta tinglangan. Ohunjon Madaliyev ijrosida saytda jami 169 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Unutmoq osonmas bizlarni», «Ketaman», «Ko`rmasam bo`lmas».
Ohunjon Madaliyev - Dunyosan qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.