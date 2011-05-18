Ohunjon Madaliyev - Dilda so'zim qoldi

Ohunjon Madaliyev — Dilda so'zim qoldi
Ijrochi: Ohunjon Madaliyev
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 239
Hajmi: 9.71 MB
Davomiyligi: 04:13
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 18-05-2011
Skachat

Qo'shiq haqida

Ohunjon Madaliyevning «Dilda so'zim qoldi» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:13, sifati 128 kbps, saytga 2011-yil 18-mayda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 239 marta tinglangan. Ohunjon Madaliyev ijrosida saytda jami 169 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Unutmoq osonmas bizlarni», «Ketaman», «Ko`rmasam bo`lmas».

Ohunjon Madaliyev - Dilda so'zim qoldi qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00