Ohunjon Madaliyev - Bir yor savdosi

Ohunjon Madaliyev — Bir yor savdosi
Ijrochi: Ohunjon Madaliyev
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 191
Hajmi: 10.95 MB
Davomiyligi: 04:45
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 19-05-2011
Skachat

Qo'shiq haqida

«Bir yor savdosi» — Ohunjon Madaliyev ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:45, sifati 128 kbps, saytga 2011-yil 19-mayda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 191 marta tinglangan. Ohunjon Madaliyev ijrosida saytda jami 169 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Unutmoq osonmas bizlarni», «Ketaman», «Ko`rmasam bo`lmas».

Ohunjon Madaliyev - Bir yor savdosi qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00