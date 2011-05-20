Ohunjon Madaliyev - Ayrildik deb

Ohunjon Madaliyev — Ayrildik deb
Ijrochi: Ohunjon Madaliyev
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 220
Hajmi: 6.31 MB
Davomiyligi: 02:43
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 20-05-2011
Skachat

Qo'shiq haqida

«Ayrildik deb» — Ohunjon Madaliyev ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:43, sifati 128 kbps, saytga 2011-yil 20-mayda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 220 marta tinglangan. Ohunjon Madaliyev ijrosida saytda jami 169 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Unutmoq osonmas bizlarni», «Ketaman», «Ko`rmasam bo`lmas».

Ohunjon Madaliyev - Ayrildik deb qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00