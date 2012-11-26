Ogabek Sobirov - Nishab gala kuydingiz
|Ijrochi:
|Ogabek Sobirov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|478
|Hajmi:
|7.28 MB
|Davomiyligi:
|03:09
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|26-11-2012
Qo'shiq haqida
«Nishab gala kuydingiz» qo'shig'ini Ogabek Sobirov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:09, sifati 128 kbps, saytga 2012-yil 26-noyabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 478 marta tinglangan. Ogabek Sobirov ijrosida saytda jami 47 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Lab Labi», «Sizmisiz», «Popuri (2024)».
Ogabek Sobirov - Nishab gala kuydingiz qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.