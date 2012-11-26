Ogabek Sobirov - Nishab gala kuydingiz

Ogabek Sobirov — Nishab gala kuydingiz
Ijrochi: Ogabek Sobirov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 478
Hajmi: 7.28 MB
Davomiyligi: 03:09
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 26-11-2012
Skachat

Qo'shiq haqida

«Nishab gala kuydingiz» qo'shig'ini Ogabek Sobirov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:09, sifati 128 kbps, saytga 2012-yil 26-noyabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 478 marta tinglangan. Ogabek Sobirov ijrosida saytda jami 47 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Lab Labi», «Sizmisiz», «Popuri (2024)».

Ogabek Sobirov - Nishab gala kuydingiz qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00