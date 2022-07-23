Odilbek Abdullayev - Mandada yurak bor (Urinoff Pro remix)
|Ijrochi:
|Odilbek Abdullayev
|Janrlar:
|Remikslar, Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|3 623
|Hajmi:
|3.30 MB
|Davomiyligi:
|03:17
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|23-07-2022
Qo'shiq haqida
Odilbek Abdullayevning «Mandada yurak bor (Urinoff Pro remix)» (remiks). Janri: Remikslar; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:17, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 23-iyulda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 3 623 marta tinglangan. Odilbek Abdullayev ijrosida saytda jami 47 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Mandada yurak bor», «Hayot», «Jo’ralar».
Odilbek Abdullayev - Mandada yurak bor (Urinoff Pro remix) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.