Odilbek Abdullayev - Mandada yurak bor (Urinoff Pro remix)

Odilbek Abdullayev — Mandada yurak bor (Urinoff Pro remix)
Ijrochi: Odilbek Abdullayev
Janrlar: Remikslar, Pop musiqa
Yuklab olindi: 3 623
Hajmi: 3.30 MB
Davomiyligi: 03:17
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 23-07-2022
Skachat

Qo'shiq haqida

Odilbek Abdullayevning «Mandada yurak bor (Urinoff Pro remix)» (remiks). Janri: Remikslar; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:17, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 23-iyulda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 3 623 marta tinglangan. Odilbek Abdullayev ijrosida saytda jami 47 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Mandada yurak bor», «Hayot», «Jo’ralar».

Odilbek Abdullayev - Mandada yurak bor (Urinoff Pro remix) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Remikslar» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00