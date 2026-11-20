OBLADAET, kondachelo, 2DICE, YASMI - 8
|Ijrochilar:
|YASMI, 2DICE, OBLADAET, kondachelo
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|6.37 MB
|Davomiyligi:
|03:28
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|20-11-2026
Qo'shiq haqida
«8» — YASMI, 2DICE, OBLADAET va kondachelo ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:28, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 20-noyabrda qo'shilgan. Bu YASMIning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
OBLADAET, kondachelo, 2DICE, YASMI - 8 qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.