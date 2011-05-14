Nuriddin Haydarov - Kel oyna yor

Nuriddin Haydarov — Kel oyna yor
Ijrochi: Nuriddin Haydarov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 308
Hajmi: 7.59 MB
Davomiyligi: 03:17
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 14-05-2011
Skachat

Qo'shiq haqida

«Kel oyna yor» — Nuriddin Haydarov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:17, sifati 128 kbps, saytga 2011-yil 14-mayda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 308 marta tinglangan. Nuriddin Haydarov ijrosida saytda jami 60 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Dolana Dolana», «Davlating», «Yana bahor».

Nuriddin Haydarov - Kel oyna yor qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00