Nuriddin Haydarov - Kel oyna yor
|Ijrochi:
|Nuriddin Haydarov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|308
|Hajmi:
|7.59 MB
|Davomiyligi:
|03:17
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|14-05-2011
Qo'shiq haqida
«Kel oyna yor» — Nuriddin Haydarov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:17, sifati 128 kbps, saytga 2011-yil 14-mayda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 308 marta tinglangan. Nuriddin Haydarov ijrosida saytda jami 60 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Dolana Dolana», «Davlating», «Yana bahor».
Nuriddin Haydarov - Kel oyna yor qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.