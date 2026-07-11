Nur Cennet - Sana yar diyemem
|Ijrochi:
|Nur Cennet
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|1
|Hajmi:
|4.57 MB
|Davomiyligi:
|02:28
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|11-07-2026
Qo'shiq haqida
Nur Cennetning «Sana yar diyemem» qo'shig'i. Qo'shiq Ruscha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:28, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 11-iyulda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 marta tinglangan — bu Nur Cennetning saytdagi eng ko'p tinglangan qo'shig'i. Bu Nur Cennetning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Nur Cennet - Sana yar diyemem qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.