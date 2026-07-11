Nur Cennet - Sana yar diyemem

Nur Cennet — Sana yar diyemem
Ijrochi: Nur Cennet
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 1
Hajmi: 4.57 MB
Davomiyligi: 02:28
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 11-07-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

Nur Cennetning «Sana yar diyemem» qo'shig'i. Qo'shiq Ruscha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:28, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 11-iyulda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 marta tinglangan — bu Nur Cennetning saytdagi eng ko'p tinglangan qo'shig'i. Bu Nur Cennetning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Nur Cennet - Sana yar diyemem qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00