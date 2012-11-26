Nodir Lutfullayev - Qurbon o'lan

Nodir Lutfullayev — Qurbon o'lan
Ijrochi: Nodir Lutfullayev
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 159
Hajmi: 13.91 MB
Davomiyligi: 06:03
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 26-11-2012
Skachat

Qo'shiq haqida

«Qurbon o'lan» — Nodir Lutfullayev ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 6:03, sifati 128 kbps, saytga 2012-yil 26-noyabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 159 marta tinglangan. Nodir Lutfullayev ijrosida saytda jami 45 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Lazgi», «Fido», «Jasmin».

Nodir Lutfullayev - Qurbon o'lan qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00