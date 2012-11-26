Nodir Lutfullayev - Qurbon o'lan
|Ijrochi:
|Nodir Lutfullayev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|159
|Hajmi:
|13.91 MB
|Davomiyligi:
|06:03
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|26-11-2012
Qo'shiq haqida
«Qurbon o'lan» — Nodir Lutfullayev ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 6:03, sifati 128 kbps, saytga 2012-yil 26-noyabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 159 marta tinglangan. Nodir Lutfullayev ijrosida saytda jami 45 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Lazgi», «Fido», «Jasmin».
Nodir Lutfullayev - Qurbon o'lan qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.