Nazir Habibov - Gozlerimin perdesin acdyn sen
|Ijrochi:
|Nazir Habibov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|2.96 MB
|Davomiyligi:
|01:36
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|08-10-2026
Qo'shiq haqida
«Gozlerimin perdesin acdyn sen» qo'shig'ini Nazir Habibov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 1:36, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 8-oktabrda qo'shilgan. Bu Nazir Habibovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Nazir Habibov - Gozlerimin perdesin acdyn sen qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.