Nazir Habibov - Gozlerimin perdesin acdyn sen

Nazir Habibov — Gozlerimin perdesin acdyn sen
Ijrochi: Nazir Habibov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 2.96 MB
Davomiyligi: 01:36
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 08-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Gozlerimin perdesin acdyn sen» qo'shig'ini Nazir Habibov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 1:36, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 8-oktabrda qo'shilgan. Bu Nazir Habibovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Nazir Habibov - Gozlerimin perdesin acdyn sen qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00