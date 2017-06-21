Murodbek Qilichev - Yigit pirim
|Ijrochi:
|Murodbek Qilichev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|198
|Hajmi:
|9.95 MB
|Davomiyligi:
|04:19
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|21-06-2017
Qo'shiq haqida
«Yigit pirim» qo'shig'ini Murodbek Qilichev ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:19, sifati 128 kbps, saytga 2017-yil 21-iyunda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 198 marta tinglangan. Murodbek Qilichev ijrosida saytda jami 44 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Sevsam», «Hadicha», «Hayotim».
Murodbek Qilichev - Yigit pirim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.