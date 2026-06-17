Munisa Rizayeva - Endi menga baribir kim nima desa nimadir

Munisa Rizayeva — Endi menga baribir kim nima desa nimadir
Ijrochi: Munisa Rizayeva
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 100
Hajmi: 5.83 MB
Davomiyligi: 03:10
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 17-06-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Endi menga baribir kim nima desa nimadir» qo'shig'ini Munisa Rizayeva ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:10, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 17-iyunda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 100 marta tinglangan. Munisa Rizayeva ijrosida saytda jami 177 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Bo’ldi yurak», «Kuch ber», «O’g’ri». Bu Munisa Rizayevaning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Munisa Rizayeva - Endi menga baribir kim nima desa nimadir qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00