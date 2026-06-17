Munisa Rizayeva - Endi menga baribir kim nima desa nimadir
|Ijrochi:
|Munisa Rizayeva
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|100
|Hajmi:
|5.83 MB
|Davomiyligi:
|03:10
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|17-06-2026
Qo'shiq haqida
«Endi menga baribir kim nima desa nimadir» qo'shig'ini Munisa Rizayeva ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:10, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 17-iyunda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 100 marta tinglangan. Munisa Rizayeva ijrosida saytda jami 177 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Bo’ldi yurak», «Kuch ber», «O’g’ri». Bu Munisa Rizayevaning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Munisa Rizayeva - Endi menga baribir kim nima desa nimadir qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.