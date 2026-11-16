Muhammadziyo - Voh-voh turishlaridan
|Ijrochi:
|Muhammadziyo
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|5.52 MB
|Davomiyligi:
|03:00
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|16-11-2026
Qo'shiq haqida
«Voh-voh turishlaridan» qo'shig'ini Muhammadziyo ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:00, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 16-noyabrda qo'shilgan. Muhammadziyo ijrosida saytda jami 43 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Tabibim», «Ikkinchi Muhabbatim», «Deysana». Bu Muhammadziyoning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Muhammadziyo - Voh-voh turishlaridan qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.