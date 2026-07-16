Mizrob Nabiev - Sen bilan
|Ijrochi:
|Mizrob Nabiev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|2
|Hajmi:
|4.5 MB
|Davomiyligi:
|02:26
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|16-07-2026
Qo'shiq haqida
Mizrob Nabievning «Sen bilan» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:26, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 16-iyulda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 2 marta tinglangan. Bu Mizrob Nabievning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Mizrob Nabiev - Sen bilan qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.