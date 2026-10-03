Mirjamol Musinkulov - Daromadi ushshoq
|Ijrochi:
|Mirjamol Musinkulov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|12.69 MB
|Davomiyligi:
|06:54
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|03-10-2026
Qo'shiq haqida
«Daromadi ushshoq» — Mirjamol Musinkulov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 6:54, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 3-oktabrda qo'shilgan.
Mirjamol Musinkulov - Daromadi ushshoq qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.