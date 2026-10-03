Mirjamol Musinkulov - Daromadi ushshoq

Mirjamol Musinkulov — Daromadi ushshoq
Ijrochi: Mirjamol Musinkulov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 12.69 MB
Davomiyligi: 06:54
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 03-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Daromadi ushshoq» — Mirjamol Musinkulov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 6:54, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 3-oktabrda qo'shilgan.

Mirjamol Musinkulov - Daromadi ushshoq qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00