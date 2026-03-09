Maxfuza Davronova - Kelinchak

Maxfuza Davronova — Kelinchak
Ijrochi: Maxfuza Davronova
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 16
Hajmi: 9.16 MB
Davomiyligi: 04:59
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 09-03-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Kelinchak» qo'shig'ini Maxfuza Davronova ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:59, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 9-martda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 16 marta tinglangan. Maxfuza Davronova ijrosida saytda jami 4 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Tugilgan kun», «Olisdasiz», «Onam». Bu Maxfuza Davronovaning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Maxfuza Davronova - Kelinchak qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00