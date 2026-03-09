Maxfuza Davronova - Kelinchak
|Ijrochi:
|Maxfuza Davronova
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|16
|Hajmi:
|9.16 MB
|Davomiyligi:
|04:59
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|09-03-2026
Qo'shiq haqida
«Kelinchak» qo'shig'ini Maxfuza Davronova ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:59, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 9-martda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 16 marta tinglangan. Maxfuza Davronova ijrosida saytda jami 4 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Tugilgan kun», «Olisdasiz», «Onam». Bu Maxfuza Davronovaning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Maxfuza Davronova - Kelinchak qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.