Layli va Majnun, Marat Noyob - Aytgin menga yor
|Ijrochi:
|Marat Noyob
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|389
|Hajmi:
|8.40 MB
|Davomiyligi:
|03:38
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|28-08-2013
Qo'shiq haqida
Marat Noyobning «Aytgin menga yor» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:38, sifati 128 kbps, saytga 2013-yil 28-avgustda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 389 marta tinglangan.
Layli va Majnun, Marat Noyob - Aytgin menga yor qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.