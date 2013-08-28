Layli va Majnun, Marat Noyob - Aytgin menga yor

Layli va Majnun, Marat Noyob — Aytgin menga yor
Ijrochi: Marat Noyob
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 389
Hajmi: 8.40 MB
Davomiyligi: 03:38
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 28-08-2013
Skachat

Qo'shiq haqida

Marat Noyobning «Aytgin menga yor» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:38, sifati 128 kbps, saytga 2013-yil 28-avgustda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 389 marta tinglangan.

Layli va Majnun, Marat Noyob - Aytgin menga yor qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00