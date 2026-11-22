Mano guruhi, Shaxboz - Sevmagansan
|Ijrochilar:
|Shaxboz, Mano guruhi
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|7.25 MB
|Davomiyligi:
|03:56
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|22-11-2026
Qo'shiq haqida
«Sevmagansan» — Shaxboz va Mano guruhi ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:56, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 22-noyabrda qo'shilgan. Shaxboz ijrosida saytda jami 39 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Nega aytmading», «Armon bo’ldi», «Aybim seni sevganim». Bu Shaxbozning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Mano guruhi, Shaxboz - Sevmagansan qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.